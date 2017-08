Simbabwes First Lady soll vor Gericht für Attacke mit Verlängerungskabel auf junges Model

Simbabwes First Lady Grace Mugabe soll im Nachbarland Südafrika auf eine junge Frau brutal eingedroschen haben. Nach Angaben des Nachrichtendienstes News24 ist sie ohne Vorwarnung mit einem Verlängerungskabel auf ein 20-jähriges südafrikanisches Model losgegangen, das sie unverhofft in der Hotelsuite ihrer beiden Söhne angetroffen hatte. Das Opfer habe eine Platzwunde am Kopf und Prellungen am ganzen Körper. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.