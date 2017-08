Mindestens 560 bekannte Mafiosi in Deutschland ansässig

In den zehn Jahren seit den Mafiamorden von Duisburg ist die Zahl der Mafiosi in Deutschland offensichtlich deutlich gestiegen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervorgeht, schätzen die Sicherheitsbehörden die Zahl der in Deutschland lebenden Mafia-Angehörigen aktuell auf mindestens 560. Das sind etwa vier Mal so viele wie noch im Jahr 2008 (136).