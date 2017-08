Katzen zählen: Teste deine Mathe-Kenntnisse

Das Unterhaltungsportal 9gag hat Internetnutzern ein Rätsel aufgegeben, in dem es darum geht, Katzen und Körperteile von Katzen zu zählen. Das Bild mit der Aufgabe wurde in Instagram veröffentlicht. Obwohl es nicht das erste Rätsel solchen Typs ist, zerbricht sich die Community intensiv darüber den Kopf. Der Beitrag hat bereits mehr als 170.000 Kommentare und 405.000 Likes.

Man soll vier Gleichungen lösen und dabei Katzenkörper, Katzenköpfe und Katzenpfoten richtig zählen. Das ist aber keine leichte Aufgabe, weil nicht alle Nutzer die richtige Reihenfolge der mathematischen Operationen in der letzten Gleichung berücksichtigen. Viele fangen mit der Addition an, was falsch ist. Es gibt am Ende also mehrere Varianten der Lösung: 70, 60, 15 oder sogar 18.

I'm bad at math. Follow @9gag #9gag #maths #kitten Публикация от 9GAG: Go Fun The World (@9gag) Авг 10 2017 в 1:16 PDT

