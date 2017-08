Weltgrößter schwimmender Solarpark in China am Netz [VIDEO]

Das weltgrößte schwimmende Sonnenkraftwerk ist in der chinesischen Stadt Huainan in der Provinz Anhui in Betrieb gesetzt worden. Der Solarpark befindet sich in einem ehemaligen Steinkohlentagebau.