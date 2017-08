Schweizer Hotel fordert Juden auf, sich zu duschen

© Wikipedia Arosa von Süden (Schafrügg) gesehen, mit Obersee, Untersee und Stausee

Eine schockierte Familie aus Israel hat in einem Apartmenthotel in Arosa im Kanton Graubündenein ein Schild fotografiert, auf dem jüdische Gäste aufgefordert wurden, vor und nach dem Schwimmen im Pool zu duschen. Andernfalls werde ihnen der Zutritt verweigert. Die Familie hatte sich empört an Medien gewandt.