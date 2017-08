Dirty Dancing: Hochschwangere Schottin will mit wildem Tanz Wehen schneller herbeiführen [VIDEO]

Die 24-jahrige April Stuart MacRae aus Glasgow ist hochschwanger und kann es nicht mehr lange erwarten, ihr Baby zur Welt zu bringen. So beschloss sie, den natürlichen Prozess etwas zu beschleunigen: Mitten in ihrem Schlafzimmer führte die werdende Mutter ein paar heiße Hip-Hop-Moves und filmte sich dabei. Das Video wurde im Nu zu einem Internet-Hit.

MacRae zufolge wird das Kind erst am 20. August erwartet. Da sie aber selbst eine Tanzlehrerin ist, ließ ihr Ehemann sie auf dieses Experiment kommen. Die Frau gestand, vor etwa einem Jahr ihr erstes Baby verloren zu haben, und deswegen will sie diesmal die Geburt so schnell wie möglich hinter sich haben. Dabei ist sich MacRae sicher, dass ihre Tanzübungen sich nicht negativ auf die Gesundheit des Fötus auswirken können.

