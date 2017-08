"Lieber Herr Präsident…" – Taliban schreiben Brief an Donald Trump

Quelle: www.globallookpress.com "Lieber Herr Präsident…" – Taliban schreiben Brief an Donald Trump

Die radikalislamischen Taliban haben Donald Trump einen Brief geschrieben, in dem sie ihn zu einem kompletten Truppenabzug aus Afghanistan auffordern. Die Extremisten wollen dadurch offenbar eine anstehende Entscheidung des Republikaners zum Einsatz in Afghanistan beeinflussen. "Kriegstreiberische Politiker und Generäle" versuchten den US-Präsidenten in eine Verlängerung des Krieges zu zwingen, was aber nur zu mehr Verlusten unter den US-Soldaten führen werde, steht im Schreiben.