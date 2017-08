Protestler zerstören Denkmal für Konföderierten-Soldaten in Durham [VIDEO]

Quelle: www.globallookpress.com Protestler zerstören Denkmal für Konföderierte Soldaten in Durham

Bei einer Protestaktion gegen weiße Rassisten haben Demonstranten in Durham im US-Bundesstaat North Carolina ein Denkmal für Soldaten der ehemaligen Südstaaten Amerikas gestürzt. Der US-Fernsehsenders WNCN zeigte am Montag (Ortszeit), wie eine Demonstrantin eine Schlinge um den Hals der Figur legte. Daraufhin begannen andere Teilnehmer, an der Schlinge zu ziehen und die Statue zu stürzen. Danach traten die Menschen auf die Statue ein.