Mindestens 19 Tote bei Angriffen auf UN-Friedenstruppe in Mali

Quelle: www.globallookpress.com Mindestens 19 Tote bei Angriffen auf UN-Friedenstruppe in Mali (Archivbild)

Bei zwei Angriffen auf UN-Stützpunkte in Mali sind am Montagabend mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, als unbekannte Angreifer ein UN-Lager in Timbuktu überfielen. Bei dem Überfall und der anschließenden Verfolgung der Täter starben insgesamt 15 Menschen, unter ihnen fünf malische Wachtposten, ein Polizist und ein Zivilist.