Bikini-Athletin mit Gendefekt starb an überhöhtem Proteinkonsum

© www.perthnow.com.au Bikini-Athletin wegen Gendefekts und zu viel Protein gestorben

Die 25-jährige Bikini-Athletin aus Australien, Meegan Hefford, soll an zu großem Proteinkonsum gestorben sein, teilte das Nachrichtenportal PerthNow mit. Die junge Athletin wurde bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei Tage später verstarb sie.