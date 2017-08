Libyen bittet Russland um militärische Hilfe

Der Oberbefehlshaber der libyschen Armee, Chalifa Haftar, hat am Montag in Moskau erklärt, dass er im Laufe des Gesprächs mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow das Thema der russischen militärischen Hilfe angesprochen hat.

"Ja, wir haben diese Frage besprochen. Wir sind sicher, dass Russland unser treuer Freund bleibt und uns Hilfe nicht verweigert", teilte Haftar Journalisten als Antwort auf die entsprechende Frage mit. Er betonte auch, dass Libyen Beziehungen mit Russland in allen Bereichen fördern will und dankte dem russischen Chefdiplomaten für die Unterstützung Libyens auf der internationalen Ebene. Er sagte auch, dass er sich auf die Teilnahme Russlands am libyschen Friedensprozess freuen wird.

