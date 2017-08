Schweizer Supermarkt verkauft demnächst Insekten-Burger

Ein Burger mit Mehlwürmern. Diese Spezialität ist von kommender Woche an in mehreren Filialen einer Schweizer Supermarktkette zu haben. Das Unternehmen arbeitet seit der Legalisierung des Insektenverkaufs in der Schweiz im Frühjahr an seiner Produktpalette. Neben dem Burger sollen auch Hackbällchen mit Mehlwürmern ins Regal kommen.