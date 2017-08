Facebook testet chinesischen Internet-Markt mit anonymer Foto-App

Facebook hat in China anonym eine Foto-App gestartet, um den Markt zu testen. Das neue Programm ist stark abhängig von dem in China dominanten sozialen Netzwerk WeChat, um die Fotos zu teilen. "Colorful Balloon" ist bereits seit Mai auf dem Markt. Doch enthüllte die US-Zeitung New York Times erst jetzt die Verbindung zu Facebook, das wie viele andere soziale Netzwerke aus dem Ausland in China gesperrt ist.