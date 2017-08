Sicherheitskräfte am Flughafen Barcelona beginnen unbefristeten Streik

Mitten in der Urlaubssaison ist das Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona am Montag in einen unbefristeten Streik getreten. Jedoch sei es zunächst nicht zu längeren Wartezeiten gekommen, weil die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) damit beauftragt worden sei, die Kontrollen der Passagiere zu übernehmen, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press.