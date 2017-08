China stoppt Importe aus Nordkorea

Quelle: www.globallookpress.com China stoppt Importe aus Nordkorea (Illustration)

China hat einen Importstopp für Eisen, Meeresfrüchte, Blei, Kohle und Erze aus Nordkorea verhängt und damit die neuen UN-Sanktionen umgesetzt. Das Handelsministerium kündigte das Einfuhrverbot am Montag in Peking an. Lieferungen, die bereits genehmigt wurden und in den Häfen sind, könnten noch angenommen werden. Neue Einfuhranträge würden nicht mehr angenommen.