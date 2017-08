Ferien in Las Vegas: Tourist setzt drei Dollar bei Automatenspiel und gewinnt 11,8 Millionen

Quelle: www.globallookpress.com Ferien in Las Vegas: Tourist setzt drei Dollar bei Automatenspiel und gewinnt 11,8 Millionen

Während seines Urlaubs in der Casinohauptstadt begab sich der Bürger des US-Bundesstaates Kalifornien, Rodolfo T., in die Spielbank Fremont auf die Jagd nach Glück. Er ging an die Sache besonnen heran und entschied sich für einen einarmigen Banditen mit Maximalsatz in Höhe von drei US-Dollar. Nach einigen Runden kam er auf den Geschmack und warf drei Dollar ein, wonach der Spielautomat ihn über den Jackpot benachrichtigte.