18 Verdächtige nach Anschlag auf Militärkomplex in Venezuela festgenommen

Nach einem Anschlag auf einen Militärkomplex in Venezuela hat die Polizei bisher 18 Verdächtige festgenommen und gegen 23 weitere internationale Haftbefehle vorgelegt, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Darunter seien Ex-Militärs, Oppositionspolitiker, Unternehmer sowie Mitglieder der Kirche. Schon am Freitag hatte Verteidigungsminister Vladimir Padrino die Festnahme des abtrünnigen Militärs Juan Caguaripano gemeldet, der als mutmaßlicher Drahtzieher des Überfalls gilt.