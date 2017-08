Syrer gegen Libanesen - Schlägerei in Göttingen

Quelle: www.globallookpress.com

Bei einer Schlägerei in der Innenstadt der norddeutschen Stadt Göttingen haben laut Polizei ortsansässige Syrer und Libanesen aufeinander eingeprügelt. Insgesamt waren 200 Menschen zusammengekommen. Aktiv waren an der Auseinandersetzung am Sonntagabend vier bis fünf Personen beteiligt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die restlichen Personen sollen nur zugeschaut haben. Wie viele Menschen sich schlugen, war zunächst noch unklar.