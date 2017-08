Nach schwerem Zugunglück in Ägypten tritt Bahnchef zurück

Quelle: Reuters Nach schwerem Zugunglück in Ägypten tritt Bahnchef zurück

Nach dem seit mindestens fünf Jahren schwersten Zugunglück in Ägypten mit mehr als 40 Toten ist Bahnchef Medham Schuscha am Sonntagabend zurückgetreten. Transportminister Hischam Arafat habe den Rücktritt des früheren Armee-Generals angenommen, berichtete das Staatsfernsehen am Abend. Zuvor schon hatten Ermittler die zwei beteiligten Lokführer und deren beiden Assistenten für mindestens 15 Tage in Gewahrsam genommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Mena am Sonntag.