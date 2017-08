Sigmar Gabriel mahnt zu Umsicht bei Manöver von USA und Südkorea

In der Nordkorea-Krise hat Außenminister Sigmar Gabriel die Regierungen der USA und Südkoreas dazu aufgerufen, ein geplantes Militärmanöver umsichtig durchzuführen. Die gemeinsame Übung sollte "so wenig provokativ wie möglich" abgehalten werden, sagte der Diplomat am Sonntag den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland.