Russlands Verteidigungsminister bittet Hilfsorganisationen um mehr Engagement in Syrien

Quelle: Sputnik Russlands Verteidigungsminister bittet Hilfsorganisationen um mehr Engagement in Syrien

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat in seinem Interview für den Fernsehsender Rossija 24 internationale Organisationen aufgerufen, humanitäre Hilfe an die syrische Bevölkerung zu schicken. Eine Zusammenarbeit zwischen Russland und Hilfsorganisationen in den jüngst geschaffenen Deeskalationszonen werde zur Lösung der akuten Flüchtlingskrise beitragen.