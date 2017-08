Weder Obst noch Gemüse - Italiener wiegt Haschisch in Supermarkt

Die italienische Polizei hat in einem Supermarkt im Römer Bezirk Ostia einen mutmaßlichen Drogenhändler in flagranti ertappt. Der 23-Jährige brachte in die Carrefour-Filiale eine Tüte Haschisch mit und begann in aller Öffentlichkeit, die Droge abzuwiegen.