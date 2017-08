Alarm im Fichtenwald: Borkenkäfer vermehrt sich rasant

Alarm im Fichtenwald: Borkenkäfer vermehrt sich rasant

Borkenkäfer machen den Waldbesitzern dieses Jahr insbesondere in Bayern massiv zu schaffen. Ein warmer Herbst, ein milder Winter und dann schon früh im Jahr Temperaturen um 18 Grad - damit sind die Käfer früh geschlüpft und haben sich zahlreich vermehrt. Vor allem trifft es Fichten. Auch in anderen Bundesländern sind die Baumschädlinge aktiv, allerdings längst nicht so stark.