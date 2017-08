Großbritannien veröffentlicht Brexit-Positionspapiere

Die britische Regierung wird in den nächsten Tagen eine Reihe von "detaillierten Positionspapieren" für die Brexit-Verhandlungen veröffentlichen. In ihnen gehe es sowohl um die Trennung Großbritanniens von der Europäischen Union als auch um die künftige Partnerschaft zu der Staatengemeinschaft, teilte das Brexit-Ministerium am Sonntag in London mit. Großbritannien wolle die Verhandlungen mit Brüssel ausweiten.