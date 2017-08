Venezuelas Nachbarland Kolumbien lehnt Donald Trumps "militärische Option" ab

Quelle: Reuters Venezuelas Nachbarland Kolumbien lehnt Donald Trumps "militärische Option" ab (Symbolbild)

Nach den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über eine "militärische Option" zur Lösung der Krise in Venezuela hat sich das Nachbarland Kolumbien gegen eine Intervention ausgesprochen. "Wir lehnen militärische Mittel und Gewaltanwendung im internationalen System ab", teilte das Außenministerium in Bogotá am Samstag mit. "Alle Maßnahmen sollten friedlich sein und die Souveränität Venezuelas respektieren."