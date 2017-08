15 Menschen sterben bei Bombenanschlag auf pakistanische Soldaten

Quelle: Reuters

Bei einem Bombenanschlag auf ein Militärfahrzeug sind in der pakistanischen Stadt Quetta am Samstag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen waren acht Soldaten. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.