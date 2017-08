Heftige Stürme in Osteuropa: Fünf Tote in Polen und Schäden in Tschechien

Heftige Stürme haben in Polen mindestens fünf Menschen das Leben gekostet und auch in Tschechien große Schäden angerichtet. In Polen wurden nach TV-Berichten vom Samstag zudem 34 Menschen verletzt. 340.000 Haushalte blieben vorerst ohne Strom. Im Osten Tschechiens wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK seit Freitagabend mindestens 80 Häuser beschädigt. Viele Dächer wurden zur Gänze abgerissen.