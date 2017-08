Pekinger Airport streicht über 1.000 Flüge wegen Regenfälle

Quelle: Reuters Pekinger Airport streicht über 1.000 Flüge wegen Regenfälle

Am internationalen Flughafen Peking sind am Samstag bis 14:30 Uhr Ortszeit 1.256 Flüge gestrichen worden. 449 weitere wurden aufgeschoben. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um inländische Flugverbindungen. Die Ursache der großen Betriebsstörung war ein starkes Gewitter mit heftigen Regenfällen.