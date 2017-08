Feuer verwüstet auf Korsika 1.800 Hektar Wald

Quelle: www.globallookpress.com Feuer verwüstet auf Korsika 1.800 Hektar Wald (Archivbild)

Auf Korsika sind Hunderte Menschen vor einem Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Die Flammen hätten in dem betroffenen Gebiet nördlich von Bastia bereits 1.800 Hektar zerstört, sagte der Stabschef der französischen Verteidigungs- und Sicherheitszone Süd, François Pradon, am Samstag dem Sender BFMTV. Es sei aber bislang kein Haus abgebrannt.