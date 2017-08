Peru weist Venezuelas Botschafter aus

Peru hat am Freitagabend den venezolanischen Botschafter ausgewiesen. Wie das Außenministerium in Lima mitteilte, habe Botschafter Diego Molero fünf Tage Zeit, um das Land zu verlassen. Die Antwort aus dem Auswärtigen Amt in Caracas kam postwendend: Perus Geschäftsträger Carlos Rossi habe ebenfalls in fünf Tagen das Land zu verlassen. Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski wurde als "Feind von Bolívars Vaterland" bezeichnet.