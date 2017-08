Weitere Justizreform tritt in Polen in Kraft

Quelle: Reuters Weitere Justizreform tritt in Polen in Kraft (Symbolbild)

In Polen ist am Samstag eine weitere Justizreform der nationalkonservativen Regierung in Kraft getreten. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Justizminister Zbigniew Ziobro künftig Gerichtsvorsitzende ohne Grund entlassen und ohne Rücksprache mit Juristen durch neue Kandidaten austauschen kann.