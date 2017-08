Trump spricht bei Venezuela von "militärischen Optionen" und lehnt Gespräch mit Maduro ab

Quelle: Reuters Trump spricht bei Venezuela von "militärischen Optionen" und lehnt Gespräch mit Maduro ab (Symbolbild)

US-Präsident Donald Trump hat zur Krise in Venezuela überraschend gesagt, er schließe militärische Optionen nicht aus. Der Republikaner sagte am Freitag in Bedminster während einer kurzen Fragerunde zum Thema Nordkorea: "Wir haben viele Optionen für Venezuela, einschließlich einer militärischen, falls nötig." Es war nicht klar, was Donald Trump damit meinte. Seine Äußerung fiel ohne Erläuterung oder Zusammenhang.