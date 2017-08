Nicht vom Blut allein: Twilight-Star Robert Pattinson dreht Suche nach einem Hotdog [VIDEO]

Der britische Schauspieler Robert Pattinson hat ein absurd-witziges Video über seine verzweifelte Suche nach einem Hotdog in New York gedreht - und war dabei auch Drehbuchautor. Der zweieinhalb Minuten lange Clip zeigt das Leben der 31-jährigen als beklemmenden Alptraum, in dem er aus Angst vor Paparazzi und Fans in seinem Hotelzimmer gefangen ist. Als er sich nach draußen wagt, wirkt er innerlich gelähmt und versucht vergeblich, U-Bahn zu fahren und ein Taxi anzuhalten.