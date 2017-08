Zwei Tonnen Cannabis auf Luxusjacht in Ägäis sichergestellt – vermutlich Drogen für Jetset-Inseln

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Tonnen Cannabis auf Luxusjacht in der Ägäis sichergestellt – vermutlich Drogen für Jetset-Inseln (Symbolbild)

An Bord einer Luxusjacht haben griechische Fahnder rund zwei Tonnen Cannabis entdeckt. Zwei mutmaßliche Drogenhändler, ein Italiener und ein Albaner, seien bei dem Einsatz am Freitag festgenommen worden, sagte ein Offizier der Küstenwache. Das Duo habe die Drogen in Albanien geladen. Die Fahnder vermuten, dass das Rauschgift für eine der Jet-Set-Inseln in der Ägäis bestimmt war, wo Prominente und Millionäre ihren Urlaub verbringen.