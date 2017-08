Saudischer Sänger führt Dab auf der Bühne aus und wird verhaftet

© Twitter Saudischer Sänger führt Dab auf der Bühne aus und wird verhaftet

Der Wunsch des jungen saudi-arabischen Sängers und Moderatoren, Abdallah Al Shahani, voll im Musiktrend zu liegen, hat ihm einen bösen Streich gespielt. Während seines Auftritts in der Stadt Ta'if tanzte er vor dem Publikum so hingebend, dass er gar nicht merkte, wie er mit dem Gesetz in Konflikt geriet.