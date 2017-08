Zugskollision im ägyptischen Alexandria – Medien berichten von mehreren Todesopfern [VIDEO, FOTOS]

© Abdo Atala / Facebook

Bei einer Zugskollision in der Stadt Alexandria in Ägypten sollen mehrere Menschen getötet und verletzt worden sein. Einer der beteiligten Züge war aus der Hauptstadt Kairo unterwegs, der andere aus der Hafenstadt Port Said, die beiden steuerten Alexandria als Endhaltestelle an, schreibt das Nachrichtenportal Ahram Online. Die Sicherheitskräfte und Ärzte sprechen von mindestens 21 Toten und 55 Verletzten, meldet Reuters.