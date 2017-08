Vier Verletzte bei Rauchbildung in Londoner U-Bahn

In der Londoner U-Bahn sind bei einer starken Rauchbildung vier Menschen verletzt worden. Das teilte am Freitag ein Vertreter des Rettungsdienstes der britischen Hauptstadt mit. Der Zwischenfall ereignete sich, als ein Zug im Tunnel vor der Station Oxford Circus an der Bakerloo-Linie fuhr. Augenzeugen zufolge kam es plötzlich zu einer intensiven Rauchbildung.