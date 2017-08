Perfekter Wurf: US-Basketballspieler trifft Korb vom Hubschrauber aus [VIDEO]

Die US-amerikanische Basketball-Showtruppe Harlem Globetrotters ist für ihre spektakuläre Spielweise weltbekannt. Doch die Sportler geben sich mit ihren Errungenschaften nie zufrieden und nehmen immer wieder neue Hürden. Diesmal bewiesen sie ihre Meisterschaft mit einem Wurf aus 64 Meter Höhe.

Die verblüffende Aktion wurde in der Stadt Wildwood im US-Bundesstaat New Jersey vorgeführt. Der Globetrotters-Spieler Bull Bullard stieg in einem Hubschrauber in eine Höhe von 64 Metern über dem Strand nahe des lokalen Vergnügungsparks Morey's Piers und platzierte den Basketball direkt in den Korb, der sich am Boden unterhalb der Maschine befand. Damit überbot Bullard seinen eigenen Trick von vor einem Jahr, bei dem er den Ball von einem Skycoaster-Fahrgeschäft aus in einer Höhe von 33,5 Metern im Korb versenkt hatte.

