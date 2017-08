Trump dankt Moskau für US-Diplomaten-Ausweisung - "Billiger für uns"

Quelle: Reuters Trump dankt Moskau für US-Diplomaten-Ausweisung - "Billiger für uns"

US-Präsident Donald Trump hat Moskau für die angekündigte Ausweisung von Hunderten US-Diplomaten aus Russland gedankt. "Ich begrüße es wirklich sehr, dass wir jetzt eine kleinere Gehaltsliste haben", sagte Trump am Donnerstag in Bedminster (Bundesstaat New Jersey) vor Medien. Es war nicht unmittelbar klar, ob Trump seine Äußerungen ernst meinte oder nicht.