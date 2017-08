Ukrainischer Minister führt Armut im Land auf Gefräßigkeit zurück - Deutschland sei hingegen Vorbild

Der ukrainische Minister für Sozialpolitik, Andrij Rewa, ist der Auffassung, dass seine Mitbürger mehr Geld hätten, wenn sie weniger essen würden. Dies war seine Antwort auf die Frage, warum man in Deutschland nur 14 Prozent des Einkommens für Lebensmittel ausgibt, während es in der Ukraine 50 Prozent sind. Diese Stellungnahme formulierte er in einer Sendung des Fernsehsenders 112 Ukraine.