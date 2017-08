Kanada baut an US-Grenze Zeltlager für Asylbewerber [FOTOS]

Angesichts einer wachsenden Zahl von Asylbewerbern an der Grenze zu den USA hat Kanada dort vorübergehend ein Zeltlager errichten lassen. Rund 100 Soldaten des kanadischen Militärs stellten Zelte für bis zu 500 Menschen in der Grenzstadt Saint-Bernard-de-Lacolle auf, die eine knappe Autostunde südlich von Montreal liegt. Grund sei ein erwarteter Anstieg von Asylbewerbern, sagte Stephane Malepart von der Grenzbehörde CBSA am Mittwoch.