Russland: Verletzter Grönlandwal steckt im Fluss fest [VIDEO, FOTOS]

© www.sergeydolya.livejournal.com Russland: Verletzter Grönlandwal steckt im Fluss fest [FOTOS]

Ganz Russland beobachtet heute eine Tierwelt-Drama im Fernen Osten des Landes. In der Region Chabarowsk steckt ein Grönlandwal in einem Fluss fest. Das Tier schwamm in der Nacht zum Donnerstag bei Flut in eine Flussmündung. Wegen Kleinwassers kann es bislang nicht aus der Falle herauskommen.