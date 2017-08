Hacker greifen erfolglos kenianische Wahl-Datenbank an

Quelle: www.globallookpress.com Wahlen in Kenia

Vorläufige Ermittlungen hätten gezeigt, dass es einen Versuch gab, die Datenbank der Wahlbehörde in Kenia zu hacken, sagte am Donnerstag deren Leiter, Wafula Chebukati. Dieser sei aber nicht erfolgreich gewesen. Der Oppositionskandidat für die Präsidentschaftswahl, Raila Odinga, hatte nach den Wahlen am Dienstag behauptet, die Datenbank sei zugunsten des Amtsinhabers Uhuru Kenyatta gehackt und manipuliert worden.