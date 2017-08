Mehrheitsanteil am Flughafen Frankfurt-Hahn nach China verkauft

Die Regierung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz hat den Mehrheitsanteil am Flughafen Frankfurt-Hahn an die chinesische HNA-Gruppe endgültig verkauft. Damit überging der Geschäftsanteil von 82,5 Prozent für 15,1 Millionen Euro an den chinesischen Investor, teilte das Innenministerium des Bundeslandes mit.