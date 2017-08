Türkei bestätigt Reise deutscher Abgeordneter zur NATO-Basis Konya

Die Türkei hat die Besuchserlaubnis für Bundestagsabgeordnete auf dem NATO-Stützpunkt in Konya offiziell bestätigt. Details über den Ablauf der Reise würden noch bekannt gegeben, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara am Donnerstag.