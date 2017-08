Verhängnisvolles Abendessen: Mysteriöser doppelter Todesfall in Frankreich aufgeklärt

© Twitter Verhängnisvolles Abendessen: Mysteriöser doppelter Todesfall in Frankreich aufgeklärt

Der Fall gab tagelang Rätsel auf: In einem 1240-Einwohner-Dorf Authon-du-Perche in Frankreich sind zwei Freunde während eines gemeinsamen Abendessens gestorben. Die Männer wurden in einem Garten gefunden, ihr Tisch noch gedeckt, auf den Tellern lag noch Essen, keine Anzeichen von Gewalt.