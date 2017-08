Elternhaus von US-Präsident Donald Trump wird auf Airbnb vermietet [FOTOS]

© Airbnb

Für 725 Dollar pro Nacht (etwa 620 Euro) könnten bis zu 20 Gäste in dem Einfamilienhaus mit fünf Schlafzimmern im New Yorker Stadtteil Queens übernachten, heißt es in dem Inserat auf der Vermietungs-Plattform Airbnb. Im Wohnzimmer steht eine lebensgroße Trump-Figur aus Pappe. „Er ist großartige Gesellschaft, um bis spät in die Nacht ‘Fox News‘ zu gucken“, schreibt der Vermieter.