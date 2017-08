Hopfen und Malz - Gott erhalt's: Englischer Pfarrer öffnet Pub neben Kirche [FOTOS]

In der britischen Stadt Norwich hat der Pfarrer, Ian Dyble, ein Gebäude gekauft, das sich neben seiner Kirche befindet, um dort ein Pub zu öffnen. Der Geistliche kam auf diese Idee, weil das Interesse der Kirchengemeinde am Gottesdienst immer wieder abnimmt. "Auf solche Weise wollen wir der Gesellschaft näher sein“, so ist der Plan des Pfarrers.