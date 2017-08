Große Geste oder große Dummheit: Sportler verhilft Gegenpart zum Sieg [VIDEO]

Der alljährliche US-Straßenlauf Beach to Beacon 10K hat in diesem Jahr mit einem spektakulären Drama an der Zielgeraden geendet. Die emotionsgeladenen Bilder spalten nun die Öffentlichkeit: Darf ein Sportler einem Herausforderer zum Sieg verhelfen?