BBC-Mitarbeiter schaut Nackt-Video in Livesendung

Beim britischen Fernsehsender BBC ist es am Montagabend zu einer peinlicher Situation gekommen. Ein Mitarbeiter spielte an seinem Monitor ein Video ab, in dem ein Striptease zu sehen war. Er hat jedoch nicht berücksichtigt, dass sein Bildschirm im Großstudio war und hinter der Moderatorin einer Nachrichtensendung stand. Etwa vier Millionen Zuschauer, die eigentlich Nachrichten erfahren wollten, schauten auch die pikante Szene.